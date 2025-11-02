Mardin'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 21 ABL 699 plakalı otomobil, kırsal Eymirli Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel