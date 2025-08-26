Mardin'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 TR 956 plakalı otomobil, gece saatlerinde İstasyon Mahallesi mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Kazada, araçtaki H.Y. (21), Y.E.Y. (20) ve M.A.O. (19) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel