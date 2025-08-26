Mardin'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Mardin'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 TR 956 plakalı otomobil, gece saatlerinde İstasyon Mahallesi mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Kazada, araçtaki H.Y. (21), Y.E.Y. (20) ve M.A.O. (19) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Cadde ortasında silahlı kavga! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

2 grup cadde ortasında çatıştı, ortalık kan gölüne döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir

Erdoğan'ın meydan okuyan çıkışının adresi açık: Sizin için deniz bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.