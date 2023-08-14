Üye Girişi
Haberler

Mardin'de otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CBN 723 plakalı otomobil, Nusaybin ilçesi Sivrice Mahallesi Beyazsu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel

Devlet Hastanesi Nusaybin Mardin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title