Mardin'de otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CBN 723 plakalı otomobil, Nusaybin ilçesi Sivrice Mahallesi Beyazsu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel