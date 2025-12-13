Haberler

Mardin'de otobüse çarpan otomobil alev aldı

Güncelleme:
Mardin'de meydana gelen kazada, duraklayan bir otobüse arkadan çarpan otomobil alev aldı. Yangın kısa sürede söndürüldü, ancak sürücüler alternatif yol talep etti.

MARDİN'de, Artuklu-Kızıltepe yolu Türkmenler Geçidi'nde hasarlı kaza nedeniyle duran otobüse arkadan çarpan otomobil alev aldı. Kazada yaralanan olmazken, sürücüler ise bölgede alternatif yol talep etti.

Kaza, öğleden sonra Artuklu-Kızıltepe kara yolundaki Türkmenler Geçidi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 ADA 124 plakalı otomobil, hasarlı kaza nedeniyle yolun tıkanması sonucu duran 47 H 0284 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüse arkadan çarptı. Otomobil, motor bölümünden yandı. Otobüsteki yolcular tahliye edildi. Otomobildeki yangın büyümeden, çevredekiler tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda ise hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

'BİR AN ÖNCE ÇARE BULUNMALI'

Duruma tepki gösteren sürücülerden biri, bölgeye alternatif yolun yapılması gerektiğini ifade ederek, "Alternatif yol olmadığı için yoldan geçen herhangi bir ambulansın ya da hastanın hastaneye yetişme durumu göz önünde bulundurulduğunda bu telafisi olmayacak sıkıntılara yol açabilecek. Bunun için yetkililerin bir an önce Mardin'e alternatif yol yapması gerekir. Tek ve mecburi güzergah olan virajlı yolda yaşanan kaza sonrası trafik tıkandı. Yol virajlı olduğu için ve araçların durduğu fark edilmediği için kazalar kaçınılmaz oluyor. Defalarca söyledik, dile getirdik ama maalesef hala bir çözüm bulunmuş değil. Bu şehre ve bu şehrin insanlarına yazık ve günah. Kimseye bir şey olmadı ama otomobilin son hali bu. Yanıyordu, yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundular. Bir an önce buna bir çare bulunması lazım, burada hiçbir sürücünün hatası yok. Öyle düşünüyorum, çünkü virajı dönerken araçların durduğu fark edilmediği için önündeki aracın altına girdi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
