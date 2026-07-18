Haberler

Mardin'de çıkan örtü yangını söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ortaklı Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak

Konseri iptal edildi, acil ameliyata alınacak
Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak

Çift maaşlı vekillere süper kıyak

Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor

Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor