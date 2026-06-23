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Mardin'de çıkan örtü yangını söndürüldü

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Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Örtü yangını, sabah saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Eskikale Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbarla bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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