Mardin'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Mardin'in Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınına ekipler müdahalede bulunuyor.

Artuklu ilçesine bağlı Elma Bahçe ve Mazıdağı Sakızlı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın iki farklı noktada devam ederken; itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. - MARDİN