Mardin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MARDİN'in Ömerli ilçesi kırsalında ormanda çıkan örtü yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ömerli ilçesi kırsal Kaynakkaya Mahallesi'ndeki ormanda, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Dumanın yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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