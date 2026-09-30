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Mardin'de operasyonlarda ruhsatsız 6 tabanca ve 33 fişek ele geçirildi

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Mardin'de operasyonlarda ruhsatsız 6 tabanca ve 33 fişek ele geçirildi
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Mardin'in Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde yapılan operasyonlarda ruhsatsız 6 tabanca ile 33 fişek ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, emniyet mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Mardin'de yapılan operasyonlarda ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin huzur ve güvenliği için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde yapılan çalışmalarda, ruhsatsız 6 tabanca ve 33 fişek ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Paylaşımda, "Huzur ve güvenin şehri Mardin için mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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