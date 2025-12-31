Haberler

Mardin'i Şanlıurfa ve Diyarbakır'a bağlayan yollar tır ve kamyon geçişlerine kapatıldı

Güncelleme:
Mardin Valiliği, etkili olan kar yağışı ve don nedeniyle Şanlıurfa ve Diyarbakır kara yollarının tır ve kamyon geçişine kapatıldığını açıkladı. Ulaşım güvenliği amacıyla bazı yolların ağır tonajlı araçlara kapalı olduğu duyuruldu.

Mardin Valiliği, kar yağışı, tipi ve donun etkisini artırması nedeniyle Şanlıurfa ve Diyarbakır kara yollarının tır ve kamyonların geçişine kapatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Ulaşım güvenliği gerekçesiyle bazı yolların ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldığı vurgulanan açıklamada, Kızıltepe-Viranşehir ile Mardin-Diyarbakır kara yollarında tedbir amaçlı olarak ikinci bir duyuruya kadar tır ve kamyonların trafikte bulunmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu araçlar Kızıltepe'den Viranşehir kara yolunda Derik Üçyol kavşak karşısı dinlenme tesisleri ve ilerisindeki 13. kilometredeki dinlenme tesisleri, Diyarbakır istikametinde ise Sultanşehmuz mevkisi dinlenme tesisleri ve Aksu Jandarma Karakol Komutanlığı mevkisi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu alanlarında bekletilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
