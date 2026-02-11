Mardin'de okul servis sürücülerine eğitim verildi

Mardin'de okul servis sürücülerine "Güvenli Gelecek" eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Valiliği öncülüğünde, Artuklu ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda çocukların okul yolunda güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla servis sürücülerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

?İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde planlanan eğitimde, sürücülere trafik güvenliğinin bütün aşamaları anlatıldı.