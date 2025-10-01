Mardin'de Okul Pansiyonunda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 67 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde okul pansiyonunda kahvaltı sonrası rahatsızlanan 67 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yeşilli Yatılı Bölge Ortaokulu'nun pansiyonda kalan bazı öğrencilerde, kahvaltı sonrası karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı. Okul idaresinin ihbarıyla, okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 67 öğrenci, ambulanslarla Ömerli Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yiyeceklerden incelenmek üzere numune alındı.