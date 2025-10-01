Haberler

Mardin'de Okul Pansiyonunda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 67 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Mardin'de Okul Pansiyonunda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 67 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Yeşilli ilçesindeki bir okul pansiyonunda kahvaltı sonrası rahatsızlanan 67 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere götürüldü. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde okul pansiyonunda kahvaltı sonrası rahatsızlanan 67 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yeşilli Yatılı Bölge Ortaokulu'nun pansiyonda kalan bazı öğrencilerde, kahvaltı sonrası karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı. Okul idaresinin ihbarıyla, okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 67 öğrenci, ambulanslarla Ömerli Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yiyeceklerden incelenmek üzere numune alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 dakikada dünyaları kazandılar! Galatasaray'ın kasası ağzına kadar doldu

Galatasaray 90 dakikada dünyaları kazandı
Ünlü oyuncu Birce Akalay'dan yürek burkan paylaşım

Ünlü oyuncuyu yıkan haber: Çok genç yaşta aramızdan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.