Mardin'de Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetlendi

Güncelleme:
Mardin ve ilçelerinde, 48 ekip ve 95 personel ile çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve servis araçları denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 138 okul çevresi, 69 umuma açık yer, 16 metruk bina kontrol edilirken, 732 kişi sorgulandı ve 315 araç denetlendi.

Mardin ve ilçelerinde 48 ekip ve 95 personelin katılımıyla "Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve servis araçları denetimi uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, gerçekleştirilen denetim kapsamında 138 okul çevresi, 69 umuma açık yer, 16 metruk bina, 27 park ve bahçenin kontrol edildiği belirtildi.

Ayrıca, 732 kişi sorgulandı, 315 araç ve sürücüsü denetlendi, 4 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı.

Paylaşımda, "Çocuklarımızın huzuru ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız sürecektir." ifadesine yer verildi

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
