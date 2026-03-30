Mardin'de öğrencilere siber güvenlik eğitimi verildi

Mardin'de öğrencilere siber güvenlik eğitimi verildi
Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere siber güvenlik konusunda farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitimde siber zorbalık, dijital bağımlılık ve güvenli internet kullanımı konularına değinildi.

Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde öğrencilere siber güvenlik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerindeki okullarda öğrencilere, siber zorbalık, dijital bağımlılık, güvenli internet kullanımı, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar ve parola güvenliği konularında farkındalık eğitimi verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığı olarak gençlerimizin ve öğrencilerimizin dijital ortamda bilinçli, güvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu! 12 yıldır firari olan Önder Sığırcıklıoğlu yakalandı

MİT'ten casus avı! 12 yıldır köşe bucak kaçıyordu, sonunda yakalandı
'Nişanlıyım' diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı

"Nişanlıyım" diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı
Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı
18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti
Barış Alper'e bakışları olay olmuştu: O kızdan günler sonra ilk açıklama

Görüntüdeki kız konuştu!
'Nişanlıyım' diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı

"Nişanlıyım" diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı
Kosova Teknik Direktörü Foda, tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi

Türkiye karşısında tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi
Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı

Uçakta sarf ettiği cümle dünya gündemine bomba gibi düştü