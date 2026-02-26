Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Artuklu ilçesinde Gökçe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın evde hasara neden oldu.
Mardin'in Artuklu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gökçe Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Beşir Şavur