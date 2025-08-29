Mardin'de Muhtarlarla İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında Artuklu ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ahmet Seydaoğulları, MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ahmet Tulga, Fen İşleri Daire Başkanı Muhammed Ali Günenç ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda muhtarlar söz alarak mahallelerindeki sorun, talep ve önerilerini dile getirdi.

Vali Akkoyun, muhtarların ilettiği konuları dinleyerek çözüm için ilgili kurumlara ve daire başkanlarına talimat verdi.

Görüşmelerde ayrıca mahallelerde tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları, Aile Yılı kapsamında yapılacak çalışmalar, taziye yemekleri ile ilgili kurallar ve anız yangınlarına karşı alınacak önlemler değerlendirildi.

Toplantıda muhtarlara hitap eden Vali Akkoyun, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve sorunlarının çözümü için ilgili kurumlarla sürekli iletişim halindesiniz. Sizlerin en önemli görevi, mahallenizin en ücra köşesinde dahi olsa vatandaşlarımızın taleplerini bizlere ulaştırmaktır. Bizler de hızlı ve kaliteli hizmeti hemşehrilerimize sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yaz döneminde 400 kilometreden fazla yol çalışması gerçekleştirdik. MARSU'nun elektrik şirketine olan 11 yıllık borcunu, hiçbir bankadan kredi kullanmadan, mali disiplin sayesinde kendi imkanlarımızla ödedik. Ayrıca yeni su hatları çekerek ve kurduğumuz depolarla Artuklu'nun yıllardır süregelen su sorununu köklü bir şekilde çözüyoruz. İtfaiye filomuzu, cenaze nakil araçlarımızı ve asfalt makinelerimizi de yine kendi öz kaynaklarımızla güçlendirdik. Mardinlilerin parasını, sadece Mardinlilere hizmet etmek için harcıyoruz."

Muhtarlar, talep ve önerilerini dinleyen Vali Akkoyun'a teşekkür ettiler.