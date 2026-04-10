Mardin'de devrilen motosikletteki sürücü öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 42 yaşındaki sürücü Mehmet Emin T, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Mehmet Emin T'nin (42) kullandığı motosiklet Kırsal Kocalak Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Mehmet Emin T'nin cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar