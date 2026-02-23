Mardin'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Mardin'in Savur ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 18 yaşındaki sürücü Nurullah Filiz hayatını kaybetti. Olay yerine eden acil sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı, ancak kurtarılamadı.
Mardin'in Savur ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Nurullah Filiz'in (18) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Kaplan Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Filiz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur