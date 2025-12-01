Mardin'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü Ümit K. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Cevizlik Mahallesi'nde Ümit K. (27) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel