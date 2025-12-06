Genç üsteğmen feci şekilde can verdi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 28 yaşındaki Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü motosikletin kontrolden çıkıp tarlaya savrulması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Çölova Mahallesi mevkiinde saat 13.00 sıralarında yürek yakan bir kaza meydana geldi.
MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü'nün (28) kontrolünü yitirdiği motosikleti, yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Çürüttü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yusuf Çürüttü'nün cenazesi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
