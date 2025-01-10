Mardin'de motosiklet kazası: İki genç hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletteki Cihan Çelik (27) ile Muhammed Akman (18) hayatını kaybetti. Kaza, saat 04.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kazada motosikletteki Muhammed Akman ile Cihan Çelik yola savruldu.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Akman ve Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen 2 kişinin cenazeleri otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü

Motosiklet çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.