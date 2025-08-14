Mardin'de Motosiklet Kazası: İki Genç Ağır Yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, 47 ADB 020 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki H.G. (18) ve A.Y. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
