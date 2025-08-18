Mardin'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Mardin'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki Enes Göktaş, motosikletinin otomobille çarpışması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Enes Göktaş (18), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kızıltepe - Ceylanpınar yolunda Enes Göktaş'ın kullandığı 31 V 5742 plakalı motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Göktaş, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Enes Göktaş doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Göktaş'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Uğurcan Çakır gece yarısı resmen açıklandı

Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Uğurcan Çakır gece yarısı resmen açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin efsane başkanı yoğun bakımda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.