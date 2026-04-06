Mardin'de bariyerlere çarpan minibüsün şoförü yaralandı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde demir bariyere çarparak yan yatan minibüsün şoförü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Türkmenler Geçidi'nde meydana gelen geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 27 AFF 363 plakalı minibüs, virajlı yolda yol kenarındaki demir bariyere çarparak yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı