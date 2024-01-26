Mardin'de mevsimin ilk karı yağdı

MARDİN - Mardin'de mevsimin ilk kar yağışıyla üç ilçenin kırsal bölgeleri beyaz örtüyle büründü.

Gün içinde etkili olan kar yağışı, Artuklu, Ömerli ve Nusaybin ilçesinde etkili oldu. Mevsimin ilk kar yağışını sevinçle karşıladıklarını belirten Şerif Tümer, "Mardin'de biz çok sert kışlara alışık değiliz. Fakat bu sene en azından kar görmüş olduk. Ruhen iyi geldi. Psikolojik olarak da insana iyi geldiğini düşünüyorum. Hep güneşe, sıcağa alışkın olduğumuz için kar bize farklı geldi ve mutlu olduk. Umarım devamı da gelir" dedi.