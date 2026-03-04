Haberler

Mardin'de merdivenden düşen kadın öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde 72 yaşındaki Hanım Bozkuş, evinin merdiveninden düşerek hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde evinin merdiveninden düşen 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kırsal Kabala Mahallesi'nde oturan Hanım Bozkuş, dengesini kaybederek evinin merdiveninden düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bozkuş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu

Başkent vuruldu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.