Resul Derin'i sopa ve çekiçle öldüren iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

MARDİN'de işe giden Resul Derin'i (40) sopa ve çekiçle döverek öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan kuzenler Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 21 Haziran 2024'te Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. 5 çocuk babası Resul Derin (40), evinden çıkıp işine gittiği sırada arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından çekiç ve sopayla dövülerek öldürüldü. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Kamera kaydında, yolda yürüyen Derin'e arkasından koşarak gelen 2 kişinin ellerindeki çekiç ve sopayla vurmaya başladığı, ilk darbede düşen Derin'e defalarca vuran şüphelilerin, çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçıp uzaklaştığı görüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüpheliler Abdulvahap Acet ve kuzeni Selahattin Acet'i otomobille kaçtıkları Kızıltepe ilçesinde operasyonla yakaladı. Şüphelilerin aracında 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'BİR ANLIK SİNİR İLE OLDU'

Tutuklanan Selahattin Acet, emniyet ve savcılıktaki ifadesinde, "Olaydan 1 ay önce Derik'te Tarlacık köyünde, benim köyümde 2 genç ile maktulün köyünden 2 genç arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışma sonrası benim köylülerim ile Resul Derin'in köylüleri ile akrabaları arasında büyük çaplı kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada kardeşim N.A. ciddi şekilde yaralanmıştı. Ayrıca annem Z.A. da yaralanmıştı. Maktul beni gördü ve beni tanıdı. Bana küfretti, bir anlık sinir ile oldu" dedi.

KUZENLERE AĞIRLAŞTIRMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 4'üncü duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet, maktulün eşi ve yakınları katıldı. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada Cumhuriyet Savcısı, mütalaasını açıklayarak, tutuklu sanıkları 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet'e TCK 82/1 maddesi gereğince 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verdi. Sanıkların cezalarında ise herhangi bir indirim uygulanmadı.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Duruşma sonrası konuşan Resul Derin'in kuzeni İbrahim Dayan, "Dava karara bağlandı bugün. Adalete güveniyoruz. Başta iki avukatımıza da teşekkür ediyoruz. İkisi de çok büyük çaba gösterdi. Ondan dolayı başta avukatlarımıza teşekkür ediyoruz. Adalet yerini buldu. Emeği geçen bütün heyete de saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

Derin'in eşi Masiye Derin de "Adalet yerini buldu, mutluyum" diye konuştu.

' EN AĞIR CEZAYI ALDILAR '

Derin ailesinin avukatı Gurbet Bilbay, sanıkların en ağır cezayı aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sanıklar 82/1 maddesinden ceza aldı. 'Tasarlayarak adam öldürmek' suçundan, yani ağırlaştırılmış müebbet. Zaten ceza da buydu, başından beri suçtan kurtulmaya yönelik savunmalar yaptılar. Hatta Viranşehir'den buraya pantolon almaya geldiklerini bile söylediler. Yetmiyormuş gibi park yerinin karşıda olduğunu iddia ettiler. Heyet lehimize karar verdi. Savcı zaten mütalaasında da bunu istedi. Adalet yerini buldu, bunun için çok teşekkür ederiz. Umarım İstinaf ve Yargıtay'da da aynı sonucu alırız. Hiçbir şekilde indirim uygulanmadı, en ağır şekilde ceza aldılar."

