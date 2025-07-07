Mardin'de Kırsal Alanı Etkileyen Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'de Kırsal Alanı Etkileyen Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
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Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

MARDİN'in Ömerli ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ömerli ilçesine bağlı Çimenlik Mahallesi kırsalındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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