Mardin'de farklı tarihlerde kaybolan 2 kişi aranıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki Murat Özmen ve 85 yaşındaki Mehmet Üzel için arama ekipleri çalışmalara başladı. Aileleri, her iki kişi için de kayıp ihbarında bulundu.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde farklı tarihlerde kaybolan Murat Özmen (18) ile Mehmet Üzel'in (85) bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Kızıltepe ilçesinde ailesiyle yaşayan Murat Özmen, 7 Aralık'ta sabah saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Murat Özmen'i hayatından endişe eden ailesinin başvurusu üzerine ekipler arama çalışması başlattı.

Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Üzel'den de dünden beri haber alınamıyor. Üzel'in yakınları, polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

Ekipleri hem Özmen hem de Üzel'i arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
