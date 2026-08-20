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Kızıltepe'de Kayalıklardan Düşen Kişi Yaralandı

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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Ali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, dengesini kaybederek kayalıklardan düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılan kişi, sedye ile ambulansa taşındı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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