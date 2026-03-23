Kardeşlerin silahlı kavgası; 1 ölü

HAYATINI KAYBETTİ

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ergin Karçı (33), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karçı'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, Karçı'nın ismi öğrenilemeyen 1 kardeşini gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı