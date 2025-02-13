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Mardin'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Mardin'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
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Mardin'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verileceği açıklandı. Ayrıca, engelli, kronik hastalığı olan ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve devamında buzlanma nedeniyle ulaşım başta olmak üzere vatandaşların zorluklarla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın etkisinin devam etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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