Haberler

Mardin'de Kar Yağışı Nedeniyle 5 Kazada 3 Kişi Yaralandı

Mardin'de Kar Yağışı Nedeniyle 5 Kazada 3 Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana gelen 5 kazada 3 kişi yaralandı. 90 kırsal mahallenin yolu kapandı, Mardin-Diyarbakır kara yolunda trafik kısıtlaması uygulandı.

MARDİN'de gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana gelen 5 kazada 3 kişi yaralandı. 90 kırsal mahallenin yolu kapanırken, Mardin- Diyarbakır kara yolunun bir bölümü ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.

Mardin ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, kayganlaşan yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, Artuklu, Kızıltepe, Mazıdağı ve Ömerli ilçelerindeki 5 trafik kazasında da 3 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kentte 90 kırsal mahallenin yolu kapandı. Karla mücadele ekiplerinin yolları ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ana arterler ve bağlantı yollarında tuzlama yapılırken, kaldırımlarda da kar temizleme çalışmaları gerçekleştirildi. Artuklu Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışmalarını sürdürürken, buzlanmaya karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle Mardin-Diyarbakır istikametinde ağır tonajlı araçlara yönelik trafik kısıtlaması uygulandı. Mardin Artuklu Üniversitesi ile TEİAŞ kavşakları sonrasında ağır tonajlı araç geçişi durdurulurken, bu araçlar spor salonu önü TIR parkına yönlendiriliyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve yol durumunu takip ederek güzergahlarını planlamaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler

İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...

Tedavi diye yaptığına bakın! Ayaklarından asıp çekiç ve kazıkla...
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık

Acılı anne 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı