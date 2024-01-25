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Mardin'de Kapalı Ameliyatla Prostat Tedavisi

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Mardin'de kalp yetmezliği ve ritim bozukluğundan dolayı prostat ameliyatı yapılamayan Ali Saydam, kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Mardin'de kalp yetmezliği ve ritim bozukluğundan dolayı prostat ameliyatı yapılamayan Ali Saydam, kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

İstiklal Gazisi Abdurrazzek Saydam'ın 81 yaşındaki oğlu Ali Saydam, bir ay içinde 2 kez akut böbrek yetmezliği nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.

Saydam'ın yapılan tetkiklerinde prostat büyümesinin idrar kanalına dışardan basısı sonucu akut böbrek yetmezliği geliştiği belirlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Serhat Günlü tarafından ameliyata alınan Saydam, kapalı yöntem ameliyatla, girişimsel prostat arter embolizasyonu tedavisi ile sağlığına kavuştu.

Başarılı geçen ameliyatın ardından hasta servise alındı.

Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yeşil, AA muhabirine, Saydam'ın ameliyat riski yüksek olduğu için prostat ameliyatının daha önce yapılamadığını söyledi.

Mardin'de ilk defa yapılan girişimsel bir işlemle prostat arterine embolizasyon işlemi uygulandığını aktaran Yeşil, "Ameliyatı yapan hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu ve benzeri girişimsel işlemlerin ameliyat riski yüksek hastalarda daha da artıracağımızı düşünüyorum. Bakanlığımıza ve Valiliğimize destekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Serhat Günlü de prostat büyümesi nedeniyle hastanın daha önce ameliyat edilemediğini belirtti.

İdrar yollarındaki tıkanmadan dolayı böbrek yetmezliği geliştiğini kaydeden Günlü, şunları kaydetti:

"Biz de hastamıza daha kolaylık sağlaması için endovasküler yöntem kararı aldık. Amcamıza endovasküler yolla yani damar yolundan anjiyo yöntemi ile prostatını küçültmeye amaçlı prostat damarlarını tıkadık. İşlem sonrası yatağa aldık. Şu anda amcamız gayet iyi, yürümeye de başladı. En kısa sürede de kendisini taburcu edeceğiz."

Saydam da şifa bulduğu için çok mutlu olduğunu belirterek," Bana çok iyi baktılar, Allah doktorumuzdan razı olsun. Şimdi çok iyiyim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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