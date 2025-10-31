Mardin'de Kamyon TIR'a Çarptı, Şoför Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde TIR'a arkadan çarpan kum yüklü kamyonun şoförü Siraç Akay (59), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Dargeçit ilçesindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı girişinde meydana geldi. Siraç Akay yönetimindeki kum yüklü kamyon, iddiaya göre freni tutmayınca önünde ilerleyen TIR'a çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Siraç Akay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akay'ın cansız bedeni sıkıştığı yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak, morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.