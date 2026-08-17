Mardin'de kamu personeline AB proje eğitimi

Mardin'de kamu personeline uygulamalı proje hazırlama eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Valiliği proje ekibince organize edilen "Erasmus+ ve ESC Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi" kapsamında verilen eğitimlere farklı kamu kurumlarında Ar-Ge ve proje birimlerinde görevli 47 personel katıldı.

Kamu kurumlarının Avrupa Birliği fonlarından daha etkin yararlanmasını sağlamak ve nitelikli projeler hazırlanmasına katkı sunmak amacıyla Dicle Kalkınma Ajansında görevli uzmanlar tarafından verilen eğitim 5 gün sürdü.

Eğitimde, Avrupa Birliği proje programlarının tanınması, proje fikrinin geliştirilmesi, proje başvuru süreçleri, başvuru formlarının hazırlanması, proje bütçesinin oluşturulması ve başarılı proje tekliflerinin hazırlanması başlıkları altında uygulama yapıldı.

Program ardından katılımcılara belge takdim edildi.

Kaynak: AA