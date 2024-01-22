Mardin'de Kadının Cep Telefonu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Mardin'de sokak ortasında yürüyen kadının cep telefonunu çalan şüpheli, kömür torbalarına takılıp düşerken güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra polise herhangi bir şikayet olmadığı belirtildi.
Olay, 20 Ocak'ta Nusaybin ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen 2 kadından 1'nin elindeki cep telefonunu alıp, kaçmaya başlayan şüpheli, yol kenarına dizilmiş kömür torbasına takılınca düştü. Bu sırada elindeki telefonu da düşüren şüpheli, hızla ara sokaklara kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin peşinden koşan kadın düşen telefonunu yerden aldı. Olaydan sonra polise herhangi bir şikayet olmadığı öğrenildi.