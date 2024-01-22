Mardin'de Kadının Cep Telefonu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Olay, 20 Ocak'ta Nusaybin ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen 2 kadından 1'nin elindeki cep telefonunu alıp, kaçmaya başlayan şüpheli, yol kenarına dizilmiş kömür torbasına takılınca düştü. Bu sırada elindeki telefonu da düşüren şüpheli, hızla ara sokaklara kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin peşinden koşan kadın düşen telefonunu yerden aldı. Olaydan sonra polise herhangi bir şikayet olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel