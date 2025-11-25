Mardin'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için 4 Dilde Kamu Spotu Yayımlandı
Mardin Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice hazırladığı kamu spotunu yayımlayarak, kadının toplumdaki rolüne ve aile içindeki önemine dikkat çekiyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice hazırladığı kamu spotunu yayımladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 4 dilde hazırlanan videoda, kadının toplum içindeki rolüne değiniliyor.
Farklı meslek gruplarından kadın ve erkeklerin yer aldığı çalışmada, kadının önemine ilişkin görüşleri yer alıyor.
Kadının aile içindeki birleştirici rolüne dikkati çekilen çalışmada, kadın emeğinin, sevgisinin ve fedakarlığının aile içi dengeyi güçlendiren temel unsurlar arasında yer aldığı vurgulanıyor.
Kent genelinde ve dijital platformlarla geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenen kamu spotuyla kadına yönelik toplumsal bilincin artırılması hedefleniyor.