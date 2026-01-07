Sokakta kadın ve çocukları darbeden şüpheli tutuklandı

TUTUKLANDI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokakta gördüğü kadın ve çocukları darbeden ve mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edilen A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği Kızıltepe Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,