Mardin'de cipin çarptığı öğretmen yaralandı; kaza kamerada

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde S.S. adlı kadın öğretmen, cipin çarpması sonucu yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 19 Şubat'ta Mazıdağı ilçesinde meydana geldi. Yolda yürüyen S.S. adlı kadın öğretmene, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle savrularak önce park halindeki bir otomobilin üzerine ardından kaldırıma düştü. Cip de 2 araca çarparak durdu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü gözaltına alındı. Sürücü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, S.S. de tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı