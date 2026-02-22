Haberler

Mardin'de cipin çarptığı öğretmen yaralandı; kaza kamerada

Mardin'de cipin çarptığı öğretmen yaralandı; kaza kamerada
Güncelleme:
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde S.S. adlı kadın öğretmene bir cip çarparak yaralanmasına neden oldu. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde S.S. adlı kadın öğretmen, cipin çarpması sonucu yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 19 Şubat'ta Mazıdağı ilçesinde meydana geldi. Yolda yürüyen S.S. adlı kadın öğretmene, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle savrularak önce park halindeki bir otomobilin üzerine ardından kaldırıma düştü. Cip de 2 araca çarparak durdu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü gözaltına alındı. Sürücü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, S.S. de tedavisinin ardından taburcu edildi.

