Mardin'de Kadın Destek Merkezlerinde Mesleki Eğitimler Devam Ediyor

Mardin'de Kadın Destek Merkezlerinde Mesleki Eğitimler Devam Ediyor
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Dargeçit ve Derik ilçelerindeki Kadın Destek Merkezlerinde kadınlara yönelik mesleki eğitimler sunmaya devam ediyor. Eğitmenler eşliğinde düzenlenen kurslar, kadınların mesleki beceriler kazanmasını ve sosyal hayata daha aktif katılım sağlamasını amaçlıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek Merkezlerinde kadınlara yönelik mesleki eğitimler devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde Dargeçit ve Derik ilçelerinde faaliyet gösteren Kadın Destek Merkezlerinde, kadınlara ve çocuklara yönelik eğitim ve gelişim odaklı kurslar aralıksız sürüyor.

El sanatları, biçki-dikiş, kuaförlük, okuma yazma, bilgisayar ve meslek edindirme gibi çeşitli alanlarda düzenlenen kurslar sayesinde kadınlar hem mesleki beceriler kazanıyor hem de sosyal hayata daha aktif katılım sağlıyor.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler, kadınların kişisel gelişimlerine katkı sunuyor.

Öte yandan, destekleyici eğitim programları, eğitici atölyeler ile sanat ve oyun temelli etkinlikler aracılığıyla çocukların gelişimine katkı sağlanıyor.

Bu sayede anneler eğitim alırken, çocuklar da güvenli bir ortamda kaliteli zaman geçiriyor.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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