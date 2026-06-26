Haberler

Mardin'de ruhsatsız 13 tabanca ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda ruhsatsız 13 tabanca ve 13 şarjör ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda 13 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik merkez Artuklu ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ruhsatsız 13 tabanca ve 13 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alkışlar milli yıldıza! ABD'nin resmen içinden geçti

Destek mesajı yağıyor! ABD'nin içinden geçen biri var
Florida tarihinde bir ilk! 74 yaşında idam edildi

Tarihe geçen infaz! 34 yıl sonra ölüm odasına girdi
Arda Güler: Drama yapmayalım, kötü oynadık ve elendik

Çıkıp cesurca konuştu! Söylediklerine beğeni yağıyor
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi

Medeniyetin beşiği sıcağa yenik düştü! Markette birbirlerini ezdiler
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
Venezuela'daki depremde ölü sayısı 235'e yükseldi, Üşümezsoy'dan çarpıcı Türkiye örneği geldi

Ülkede bilanço hayli ağırlaştı, Üşümezsoy'dan Türkiye mesajı geldi
Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü! Gelin ve damat hastaneye kaldırıldı

Düğün savaş alanına döndü! Gelin ve damat hastaneye kaldırıldı