Mardin'de ruhsatsız 13 tabanca ele geçirildi

Mardin'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda 13 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik merkez Artuklu ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ruhsatsız 13 tabanca ve 13 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.