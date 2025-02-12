İşçi servisiyle pikap birbirine girdi! 1'i ağır 9 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ekinciler Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. İşçileri taşıyan 47 ADN 692 plakalı minibüs ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen pikap çarpıştı.

1'İ AĞIR 9 YARALI

Kazada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bazı yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.