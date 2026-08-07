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Nusaybin'de iş yerine silahlı saldırı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

8 Mart Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki iş yerine yüzleri kapalı motosikletli iki şüpheliden biri tabancayla ateş açtı.

Şüpheliler, saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmalarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Silahlı saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, iki kişinin bulunduğu seyir halindeki motosikletten, arkada oturan kişinin iş yerine tabancayla ateş açması yer alıyor.

Kaynak: AA
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