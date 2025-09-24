Haberler

Mardin'de İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Savur ilçesinde, yükleme sırasında iş makinesinden kayan taş ile TIR'ın arka kapağı arasına sıkışan işçi Aziz Arslan (48) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Savur ilçesinde yükleme sırasında iş makinesinden kayan taş ile TIR'ın arka kapağı arasına sıkışan işçi Aziz Arslan (48), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Savur ilçesi kırsal İçören Mahallesi'ndeki bir taş ocağında meydana geldi. İşçi Aziz Arslan, yükleme yapıldığı sırada iş makinesinden kayan taş yığını ile TIR'ın kapağı arasında sıkıştı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aziz Arslan'ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
