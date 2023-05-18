Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Mardin'de jandarma kılığına girerek Iraklıları yağmaladıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Mardin'de jandarma kılığına girerek Iraklıları yağmaladıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Mardin'de kendilerini jandarma gibi göstererek, Irak uyruklu kişileri silahla yağmaladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Nisan ile 9 Mayıs arasında Kızıltepe-Viranşehir D-400 kara yolunda giydikleri askeri üniformalarla kendilerini jandarma gibi gösterip durdurdukları araçlardaki Irak uyruklu kişileri yağmaladıkları tespit edilen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

YILLAR ÖNCE ÇALINAN TRAKTÖR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda olayda kullanıldığı değerlendirilen silah, askeri kamuflaj, reflektör, çakar lamba, çok sayıda dijital materyal ve Iraklı vatandaşlara ait para ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada daha önceki yıllarda Kızıltepe ilçesinden çalındığı belirlenen traktör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Kızıltepe Jandarma Mardin 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title