Mardin'de İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Yusuf E., 3. kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yusuf E.'nin durumu kritik.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, çalıştığı inşaatta yukarıya çektiği demirin enerji nakil hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan Yusuf E. (23), 3'üncü kattan düşerek ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Yusuf E., 3'üncü kata çektiği demirin yol kenarından geçen enerji nakil hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Dengesini kaybeden Yusuf E., yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yusuf E., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız

Çin'in istediği oldu! İran'la savaştaki ABD için vahim tablo

Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı

Mezar merakı faciaya dönüştü! Hiç hesaba katmadıkları bir şey oldu
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı

Cezaevinden yeni çıkan şahıs, 1 saat içerisinde dehşet saçtı

Profesör türbanlı öğrencilerin önünde twerk yaptı, üniversite karıştı

Profesör türbanlı öğrencilerin önünde twerk yaptı, üniversite karıştı
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız

Çin'in istediği oldu! İran'la savaştaki ABD için vahim tablo

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
2 savaş uçağının çarpıştığı kazanın nedeni açıklandı: Pilotların fotoğraf çekmesi

Akılalmaz ihmal! Fotoğraf çekerken savaş uçakları çarpıştı