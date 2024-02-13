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Mardin'de İnşaat İşçisi 3. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

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Mardin'de evinin inşaatında çalışırken dengesini kaybeden Abdullah Kılıç (50), 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'de evinin inşaatında çalıştığı sırada 3'üncü kattan düşen Abdullah Kılıç (50), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Dargeçit ilçesi Saray Mahallesi'nde meydan geldi. Kendi evinin inşaatında çalışan Abdullah Kılıç, dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, kurtarılamadı. Cenaze Kısmetli Mahallesi mezarlığında toprağa verilirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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