Mardin'de ilk kez asendan aort diseksiyonu ameliyatı yapıldı

MARDİN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen asendan aort diseksiyonu ameliyatıyla hayati tehlikesi bulunan Songül Özgün (48), sağlığına kavuştu.

Göğüs ve sırt bölgesindeki şiddetli ağrı şikayetiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Songül Özgün'ün yapılan tetkiklerinde, kalpten çıkan ana damar olan aortun başlangıç bölümünde yırtılma (asendan aort diseksiyonu) tespit edildi. Hayati risk taşıyan durum üzerine Özgün ameliyata alındı. Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları Op. Dr. Ömer Faruk Soydaş ile Op. Dr. Umut Özaydın öncülüğündeki ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aort damarındaki hasarlı bölüm yapay damar ile değiştirilerek asendan aort replasmanı uygulandı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen ameliyatın ardından serviste takibe alınan Özgün'ün sağlık durumunun iyi olduğu ve taburculuğunun planlandığı bildirildi.

'ERKEN TANI YAŞAM KURTARIR'

Operasyona ilişkin açıklama yapan Op. Dr. Ömer Faruk Soydaş, aort diseksiyonunun kalp ve damar cerrahisinin en kritik acil vakalarından biri olduğunu belirterek, "Tedavi edilmediği takdirde ölüm riski saatler içinde hızla artar. Erken tanı ve zamanında cerrahi müdahale hastaların yaşamını kurtarır. Aort diseksiyonu gibi zamanla yarışılan acil vakalarda başka illere sevk sırasında yaşanabilecek zaman kaybı hayati sonuçlar doğurabilir. Bu tür ileri düzey cerrahi müdahalelerin artık Mardin'de yapılabiliyor olması bölge halkı için önemli bir kazanımdır" dedi.

Hastalığın ani başlayan, yırtılır tarzda göğüs ve sırt ağrısı, geçmeyen baskı hissi ve bilinç değişiklikleri gibi belirtilerle kendini gösterebildiğini belirten Soydaş, bu şikayetleri yaşayanların vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini söyledi.

Yaşadığı süreci anlatan Songül Özgün ise yaklaşık bir hafta önce boyun tutulmasıyla başlayan rahatsızlığının daha sonra şiddetli ağrıya dönüştüğünü belirterek, "Şu an çok iyiyim. Doktorlarımızdan, sağlık ekiplerimizden ve tüm hastane çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı