Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Artuklu'da Acar ve Çalışkan aileleri arasında yaklaşık 2 yıl önce çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavganın ardından başlayan husumetin sona ermesi için MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş girişimde bulundu.

Aile fertlerinin ikna edilmesi üzerine kırsal Kuyulu Mahallesi'ndeki taziye evinde barış yemeği düzenlendi.

Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, burada yaptığı konuşmada, barışın sağlanmasına katkı sunan herkese teşekkür ederek, bir daha böyle üzücü olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Toplumu güçlü kılan en önemli değerlerin başında birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının geldiğini ifade eden Öztabak, şöyle konuştu:

"Bugün gerçekleştirilen bu barış yalnızca iki ailemiz arasındaki bir uzlaşma değil, aynı zamanda ilçemiz ve bölgemiz adına kardeşlik bağlarını güçlendiren çok kıymetli bir adımdır. Çalışkan ve Acar ailelerimizin göstermiş olduğu bu örnek davranışın, çevremizdeki diğer anlaşmazlıkların çözümüne de güzel bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Devletimizin en temel görevlerinden biri vatandaşlarımızın huzur, güven ve kardeşlik içerisinde yaşamasını sağlamaktır ancak toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesi devletimizin gayretlerinin yanı sıra aile büyüklerimizin, kanaat önderlerimizin ve toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasıyla mümkün olmaktadır. Barışın sağlanmasında emeği ve katkısı bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu güzel birlikteliğin ve kardeşlik ortamının daimi olmasını diliyorum."

MHP İl Başkanı Bozkuş da husumetin sona ermesi için aileler arasında mekik dokuduklarını belirterek, sağlanan barışla bölgenin huzuru ve barışına hep birlikte katkı sunduklarını söyledi.

İl Müftüsü Enver Türkmen ise barışa katkı sunanlara teşekkür etti.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, daha sonra her iki aile bireyleri tokalaştı.

Programa, kanaat önderleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.